Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-02T03:48Z
https://ria.ru/20190602/1555181479.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150857/53/1508575343_0:29:2316:1332_1036x0_80_0_0_8a5c5ee41f6f7cefcad9d7ea4b9ba4fe.jpg
РИА Новости

Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации"

Вчера, 03:47
34039
CC BY-SA 3.0 / Paweł5586 / Презентація книжки В. В'ятровича "Друга польсько-українська війна. 1942—1947"Владимир Вятрович
Владимир Вятрович
CC BY-SA 3.0 / Paweł5586 / Презентація книжки В. В'ятровича "Друга польсько-українська війна. 1942—1947"
Владимир Вятрович. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома". Такое заявление он сделал в эфире "4 канала".
"Очевидно, речь должна идти о какой-то оккупационной администрации, для того чтобы провести определенное очищение общественного сознания в Российской Федерации. Я, к сожалению, не вижу какого-то потенциала в российском обществе, достаточного для того, чтобы преодолеть этот имперский синдром и вылечить от него целое общество", – заявил Вятрович.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с лидерами фракций Верховной рады. 4 мая 2019
13 мая, 01:33
В Киеве призвали Зеленского "публично присягнуть" националистам
Институт национальной памяти был создан по инициативе бывшего президента Украины Виктора Ющенко для "воссоздания справедливой истории украинской нации" и "формирования и реализации государственной политики в этом направлении".
Директор института Владимир Вятрович известен своими антироссийскими высказываниями и как активный борец с "коммунистическим прошлым" Украины, также он один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, действующего с 2015 года и запрещающего пропаганду советской символики.
В феврале 2018-го Вятрович заявил, что после "декоммунизации" Украинский институт национальной памяти приступит к "деколонизации" стран, чтобы уничтожить легенды об общности украинцев и русских.
Ранее Следственный комитет России заподозрил Вятровича в реабилитации нацизма и преступлениях против мира и безопасности человечества из-за отрицания фактов, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, о военных преступниках стран гитлеровской коалиции. В том числе речь идет об украинских националистах времен Великой Отечественной и их преступлениях против мирного населения.
В марте 2018 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что политика страны никогда не будет основываться на идее своей исключительности. "Мы защищаем свои интересы и уважаем интересы других стран, руководствуясь международным правом, считаем незыблемой ключевую роль ООН. Именно такие принципы и подходы позволяют нам выстраивать прочные, добрые и равноправные отношения с абсолютным большинством государств мира", — отметил глава государства.
Марш участников Организации украинских националистов С14 (запрещенная в России), протестующих против акции Бессмертный полк в Киеве
9 мая, 08:00
Бывший День Победы на Украине: свастика наконец победила красную звезду
13231558281
Обсудить 63
Ситуация на УкраинеВладимир ВятровичРоссияВ мире
Популярные комментарии
Укры пусть лучше начинают сносить дома театры мосты дороги жд пути вокзалы аэропорты морские порты построенные СССР и коммунистами а то памятники снесли улицам другие названия дали все советское запретили а живут и пользуются всем советским до сих пор прям зрада советская какая то
2 июня, 04:06
Лёня Дальневосточный
11650100
Крым от них ушёл, Донбасс сами … провоевали, денег нет, экономики нет, основной экспортный продукт, зробитчане, заканчивается - самое время начать громко "смотреть в завтрашний день")
2 июня, 03:57
ББoрисыч
8770000
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
01:02Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал подробности его убийства
00:54Глава МИД Бахрейна раскритиковал заявления Катара о саммитах в Мекке
00:35Американские авианосец и бомбардировщик провели учения в Аравийском море
00:33Мэй надеется укрепить взаимное сотрудничество между Британией и США
00:25Источник: ПВО Сирии сбила две израильские ракеты во время атаки на аэродром
00:16Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
00:14Еще более 35 регионов перейдут на цифровое телевещание
00:12Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
00:03На военном аэродроме в Сирии прогремели мощные взрывы
23:56Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны
23:45Саакашвили показал, как живет в Киеве
23:36В Подмосковье во время драки зарезали мужчину
23:33Источник сообщил о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево
23:03На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник
23:00Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG
22:58Катар не согласен с антииранскими заявлениями по итогам саммитов в Мекке
22:41Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США
22:33Лидер французских "Республиканцев" ушел в отставку после выборов в ЕП
22:29В Греции кандидаты от оппозиции возглавили Аттику и Афины
Лента новостейМолния