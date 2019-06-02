МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома". Такое заявление он сделал в эфире " Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома". Такое заявление он сделал в эфире " 4 канала ".

"Очевидно, речь должна идти о какой-то оккупационной администрации, для того чтобы провести определенное очищение общественного сознания в Российской Федерации. Я, к сожалению, не вижу какого-то потенциала в российском обществе, достаточного для того, чтобы преодолеть этот имперский синдром и вылечить от него целое общество", – заявил Вятрович.

Институт национальной памяти был создан по инициативе бывшего президента Украины Виктора Ющенко для "воссоздания справедливой истории украинской нации" и "формирования и реализации государственной политики в этом направлении".

Директор института Владимир Вятрович известен своими антироссийскими высказываниями и как активный борец с "коммунистическим прошлым" Украины, также он один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, действующего с 2015 года и запрещающего пропаганду советской символики.

В феврале 2018-го Вятрович заявил, что после "декоммунизации" Украинский институт национальной памяти приступит к "деколонизации" стран, чтобы уничтожить легенды об общности украинцев и русских.

Ранее Следственный комитет России заподозрил Вятровича в реабилитации нацизма и преступлениях против мира и безопасности человечества из-за отрицания фактов, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, о военных преступниках стран гитлеровской коалиции. В том числе речь идет об украинских националистах времен Великой Отечественной и их преступлениях против мирного населения.