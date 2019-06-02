Стало известно название предлагаемого РАН спутника для слежения за Солнцем

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спутник для мониторинга космической погоды, который в конце мая совет РАН по космосу рекомендовал создать Роскосмосу, получил название "Предвестник", говорится в материалах Института прикладной геофизики Росгидромета, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Под космической погодой понимается раздел науки, изучающей солнечно-земные связи.

В материалах Института прикладной геофизики Росгидромета отмечается, что спутник "Предвестник" предполагается разместить в точке Лагранжа L1 между Землей и Солнцем, в которой космический аппарат не испытывает воздействия никаких других сил, кроме гравитационных, со стороны Земли и Солнца.

Ранее в проекте решения совета РАН по космосу, имеющемся в распоряжении РИА Новости, рекомендовалось госкорпорации "Роскосмос" начать разработку космического аппарата для мониторинга космической погоды.