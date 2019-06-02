В центре Москвы загорелось одноэтажное здание

"В 01.29 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пятницкая, дом 26, где происходит загорание кровли одноэтажного здания. Площадь пожара около 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.