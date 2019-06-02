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РИА Новости

Как бы поссорить Москву с Пекином? Вообще-то, уже никак

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра выставки в рамках IV Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра выставки в рамках IV Восточного экономического форума
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию с 5 по 7 июня, его предстоящее выступление на ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме) — повод для…
А это зависит от угла зрения. У китайских СМИ это повод подробно рассказать о том, какие выгоды извлекают две наши страны из набирающего силу сотрудничества, и в таких рассказах много интересного (об этом чуть ниже). А американский журнал Foreign Affairs публикует материал под простым и понятным названием "Российско-китайское партнерство — угроза интересам США". Спасибо за откровенность, хотя мы и так догадывались.
Это замечательная публикация. В ней наконец-то признается, что три десятилетия попыток поссорить Москву с Пекином не только ни к чему не привели, но породили (среди прочих факторов) партнерство, которое уже не важно, как называется — союзом, альянсом или чем-то иным. Сегодня вопрос только в том, насколько серьезно это партнерство будет влиять на США (авторы считают, что очень серьезно). Так что Америка может разве что задумываться о снижении ущерба от того, что Москва и Пекин все больше сближаются.
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19 апреля, 08:00
Китайский мир хорошим быть не может?
Какая эпоха закатилась! Ссорили нас начиная с 1990-х, долго и нудно, по простой и примитивной схеме: выработать идею о том, почему конкретно Китай для России угроза, и вбросить эту идею в российское медийно-политическое пространство. Чем глупее и примитивнее, тем лучше, потому что с умными людьми все равно каши не сваришь, а вот неграмотный паникер — это хороший материал для обработки мозгов.
Давайте вспомним и перечислим все, что нам пытались внушить. "Демографическое давление" с перспективой заселения Сибири китайцами: провал, вместо этого заселять Китай стали россияне и особенно интенсивно — украинцы.
Далее, Китай — отсталая и бедная страна, России надо ориентироваться на технологическое партнерство с Западом. Провал: и из-за санкций несостоявшихся технологических партнеров по каким угодно фальшивым обвинениям. И из-за того, что китайцы стали неприлично богатыми. И потому, что мировой эпицентр технологического превосходства сильно сместился в Азию, а иначе с чего бы американцы устраивали свою борьбу с высокотехнологичными корпорациями типа Huawei?
Еще: мы конкурируем в борьбе за Среднюю Азию — но вот как раз там конкуренции нет как нет, а сплошное совпадение интересов…
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Сегодня одно из самых захватывающих занятий — это следить за тем, как в США вылупляются все новые антикитайские пропагандистские уродцы, уже не направленные только на российскую публику. И сверять эти медиафантомы с реальностью. Китайцы дают партнерам денег, чтобы те попали от них (а не от Запада) в зависимость, они тотально следят за людьми, обижают мусульман и так далее. (А русские травят беглых агентов разведки, подсылают везде племянниц олигархов для коррумпирования политиков, вмешиваются в выборы и сбивают самолеты.)
Но это все — яды общего действия, а вот как все-таки развести именно нас с Китаем?
А уже никак. Или, словами авторов упомянутой американской статьи, "усилия с целью расколоть Москву и Пекин вряд ли будут эффективны".
Еще бы им быть эффективными — напасть сначала на Россию, потом еще и на Китай с санкциями и угрозами и ждать чего-то, кроме их дальнейшего сближения?
Ну, вообще-то, говорят авторы, администрация должна внимательно изучать проблему, избегать ситуаций, когда удар по Москве усиливает позиции Пекина (а именно — не трогайте Россию, когда она продает оружие тем, кто боится Китая). И еще США не должны оставаться в одиночестве — в такой ситуации потребуются союзники.
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Так ведь это отдельная песня. Вот комментарий в гонконгской South China Morning Post насчет того, что нельзя одновременно запугивать союзников, требуя от них больше расходовать на безопасность, и при этом ослаблять их безопасность (и подрывать экономические позиции), втягивая в конфликт с Китаем.
А теперь — обещанные факты из китайских публикаций насчет развития экономических связей на отрезке от нынешних 100 миллиардов долларов нашего годового товарооборота до 200 миллиардов на горизонте.
Межрегиональные связи: есть программа прямого сотрудничества между нашими регионами в среднем течении Волги и китайскими — в среднем течении Янцзы. Прирост товарооборота в прошлом году — 30%. Запускаются новые предприятия в России, начинают дружить местные университеты… Это лишь один пример.
Или предстоящее создание приграничной зоны свободной торговли. Она пока в проекте. Но Китай напоминает, что у него таких соглашений с разными странами 17, причем каждая подобная зона первым делом ведет к резкому скачку экспорта партнеров в Китай, а не наоборот.
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…Самое интересное, что у Москвы и Пекина есть разногласия и проблемы, да иначе и быть не могло. Например, психологические — наши народы ведь весьма разные. Скажем, россиянам несколько лет назад начало не нравиться новое зазнайство вполне рядовых китайцев (предпринимателей, чиновников и кого угодно), осознавших себя догнавшими и обогнавшими США по ряду показателей. Сейчас в Китай возвращается традиционная вежливость, спасибо Америке.
Или вопрос о том, до какой степени нам сближаться в противостоянии Западу. В сирийском конфликте или в Африке, которая, как казалось, стала уже совсем китайской зоной влияния, у нас партнерство получается. Но не вполне получается в финансовой части. В декабре готовили комплексное соглашение о расчетах в юанях — и китайцы затормозили. Потому что ломать долларовую монополию Запада надо осторожно, это уже не вопрос российско-китайских отношений, а куда более серьезный.
Так что соглашаться или спорить мы с Китаем будем еще не раз. Но то будут споры партнеров, а не результат очередной американской диверсии по нашему разводу.
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Петербургский международный экономический форум (фонд)Си ЦзиньпинКитайРоссияСШААвторы
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