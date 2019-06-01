В Дагестане число жертв ДТП с автобусом увеличилось до двух человек

Ранее в субботу в МВД Дагестана сообщили, что в Тарумовском районе на севере региона один человек погиб в результате столкновения автобуса и ВАЗ 2112. По предварительной версии, водитель легковой автомашины не справился с управлением, выехал на встречную и врезался в автобус. Минздрав региона сообщал, что в ДТП также пострадали пять человек, трое из которых в состоянии средней степени тяжести, а двое в тяжелом состоянии.