На юге ДНР мирный житель пострадал при обстреле ВСУ, сообщили в Донецке

"Сегодня, в 19.10 (время совпадает с мск - ред.) силовики 79-й десантно-штурмовой бригады (Вооруженных сил Украины - ред.), подвергли обстрелу с применением минометов калибром 82-мм населенный пункт Ленинское (на юге ДНР – ред.).В результате обстрела ранен мирный житель, мужчина 1959 года рождения. Пострадавшему оказана своевременная медицинская помощь", - сказал представитель ведомства.