Наезд иномарки на толпу в Петербурге попал на видео

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео ДТП в Санкт-Петербурге, где иномарка протаранила толпу пешеходов.
Инцидент произошел на пересечении Каменноостровского проспекта с улицей Куйбышева.
На записи видно, что водитель Renault Logan, проехавший на желтый сигнал светофора, потерял управление при попытке избежать столкновения с другой машиной. В результате этого иномарка въехала в толпу пешеходов на тротуаре. На место происшествия прибыла карета скорой помощи.
По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали велосипедист и два пешехода, в том числе ребенок. Проводится проверка.