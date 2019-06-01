В Петербурге запустили "цифровых" воздушных змеев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Международный фестиваль воздушных змеев "Фортолет" стартовал в Кронштадте, среди прочих там запустили "цифровых" воздушных змеев, сообщает оргкомитет фестиваля.

"Первого-второго июня в кронштадтском историко-культурном комплексе "Форт Константин" проходит III международный фестиваль воздушных змеев "Фортолет". На красочный и яркий праздник слетелись сотни воздушных змеев из разных городов России и Европы. Среди них и 20 змеев с логотипами федеральных телеканалов, а также "цифровой бабочкой" и названиями субъектов: Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - сказано в сообщении.

"По всей стране – от Калининграда до Камчатки, прошли фестивали "цифровых" воздушных змеев. Таким образом жителям напомнили, что уже 3 июня их регионы переходят на цифровое эфирное телевидение, - сказал первый замглавы комитета цифрового развития Ленинградской области Сергей Демочко, напомнив, что в Петербурге и Ленинградской области отключение аналогового сигнала произойдет 14 октября.

Как сообщили организаторы фестиваля, "цифровые" воздушные змеи взлетели над Финским заливом как символ готовности региона к новому этапу развития телевидения. 20 федеральных телеканалов, входящих в два обязательных мультиплекса, с приходом эфирного цифрового вещания становятся доступны бесплатно всем жителям России.