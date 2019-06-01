Число пострадавших в ДТП с автобусом в Дагестане возросло до пяти человек

ПЯТИГОРСК, 1 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом и легковым автомобилем, выехавшим на встречную полосу, возросло до пяти человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Ранее в субботу в МВД сообщили, что в Тарумовском районе на севере Дагестана один человек погиб в результате столкновения автобуса и ВАЗ 2112. По предварительной версии, водитель легковой автомашины не справился с управлением, выехал на встречную и врезался в автобус. Минздрав региона сообщал, что в ДТП также пострадали два человека.