США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО. Об этом В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО. Об этом сообщается на странице украинского посольства в Вашингтоне.

Статус будет действителен до тех пор, пока Киев не вступит в Североатлантический альянс.

В дипмиссии рассказали, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" подразумевает передачу противотанковых, противокорабельных и противовоздушных вооружений и продажу летальных оборонительных средств ВСУ, а также укрепление кибербезопасности Киева в целях защиты от "российской агрессии".

Как говорится в сообщении посольства, политика Вашингтона должна быть направлена на "запрещение любых территориальных изменений Украины, совершенных силовым способом". Кроме того, США намерены поддерживать Киев по вопросу инцидента в Керченском проливе и гражданского конфликта в Донбассе.

В декабре 2014 года Верховная рада приняла поправки к законам, которые ранее закрепляли за Украиной статус внеблокового государства. В июне 2016-го вступление в НАТО официально признали целью внешней политики страны. В соответствии с соглашениями между Киевом и Брюсселем, к 2020 году Украина обязана обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран альянса.