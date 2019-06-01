США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО. Об этом сообщается на странице украинского посольства в Вашингтоне.
Статус будет действителен до тех пор, пока Киев не вступит в Североатлантический альянс.
В дипмиссии рассказали, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" подразумевает передачу противотанковых, противокорабельных и противовоздушных вооружений и продажу летальных оборонительных средств ВСУ, а также укрепление кибербезопасности Киева в целях защиты от "российской агрессии".
Как говорится в сообщении посольства, политика Вашингтона должна быть направлена на "запрещение любых территориальных изменений Украины, совершенных силовым способом". Кроме того, США намерены поддерживать Киев по вопросу инцидента в Керченском проливе и гражданского конфликта в Донбассе.
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В декабре 2014 года Верховная рада приняла поправки к законам, которые ранее закрепляли за Украиной статус внеблокового государства. В июне 2016-го вступление в НАТО официально признали целью внешней политики страны. В соответствии с соглашениями между Киевом и Брюсселем, к 2020 году Украина обязана обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран альянса.
В феврале в Раде приняли изменения в конституцию, которыми закрепляется курс в ЕС и НАТО. При этом, по словам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, для вступления в военно-политический блок Украине необходимо достигнуть соответствия ряду критериев, на реализацию которых уйдет много времени. По мнению экспертов, Киев не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.
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