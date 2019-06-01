Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-01T20:13Z
https://ria.ru/20190601/1555178581.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154904/41/1549044104_481:590:3072:2048_1036x0_80_0_0_04fbeb746ae57a6b5abfef88d0a446b0.jpg
РИА Новости

США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО

Вчера, 20:13
12816
© Sgt. Kirstin MerrimarahajaraВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
© Sgt. Kirstin Merrimarahajara
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО. Об этом сообщается на странице украинского посольства в Вашингтоне.
Статус будет действителен до тех пор, пока Киев не вступит в Североатлантический альянс.
В дипмиссии рассказали, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" подразумевает передачу противотанковых, противокорабельных и противовоздушных вооружений и продажу летальных оборонительных средств ВСУ, а также укрепление кибербезопасности Киева в целях защиты от "российской агрессии".
Как говорится в сообщении посольства, политика Вашингтона должна быть направлена на "запрещение любых территориальных изменений Украины, совершенных силовым способом". Кроме того, США намерены поддерживать Киев по вопросу инцидента в Керченском проливе и гражданского конфликта в Донбассе.
Украинские танкисты во время учений
16 февраля, 19:03
На Украине заявили о несовместимости с НАТО "на ментальном уровне"
В декабре 2014 года Верховная рада приняла поправки к законам, которые ранее закрепляли за Украиной статус внеблокового государства. В июне 2016-го вступление в НАТО официально признали целью внешней политики страны. В соответствии с соглашениями между Киевом и Брюсселем, к 2020 году Украина обязана обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран альянса.
В феврале в Раде приняли изменения в конституцию, которыми закрепляется курс в ЕС и НАТО. При этом, по словам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, для вступления в военно-политический блок Украине необходимо достигнуть соответствия ряду критериев, на реализацию которых уйдет много времени. По мнению экспертов, Киев не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.
Приплыли
7 февраля, 18:18
Приплыли
2552435144
Обсудить 24
Ситуация на УкраинеКонгресс СШАСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
ха-ха! назначена главная жена! которую все будут иметь)))
1 июня, 20:17
Сергей Стольник
3730005
Значит нечего их больше жалеть.Враг значит враг.
1 июня, 20:36
Максим Егорыч
3600104
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:14Опрос: более половины россиян испытывают стресс во время отпуска
12:12В Дзержинске открыли горячую линию для бизнеса после ЧП на заводе
12:06В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом
12:01Столкнувшийся с грузовиком в Адыгее поезд продолжил путь Нижневартовск
12:00На Украине один человек погиб из-за обрушения крыши сцены на рок-фестивале
11:59В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:57Жители Дзержинска вышли на субботник, чтобы восстановить город после ЧП
11:55Опубликовано видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
11:51К инженерной разведке на заводе в Дзержинске привлекли Росгвардию
11:43В Дзержинске взрывы повредили остекление более 450 зданий
11:33В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте после ДТП
11:30В Дзержинске пять зданий были разрушены из-за взрывов на заводе
11:24Матпомощь пострадавшим от взрыва в Дзержинске выделят в понедельник
11:21СМИ: в Ираке француза приговорили к смертной казни за принадлежность к ИГ*
11:16В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
11:14В ДНР за пять дней пострадали из-за обстрелов шесть мирных жителей
11:08Глава Социал-демократической партии Германии объявила об отставке
10:44ЛДПР выдвинула кандидата в губернаторы Петербурга
10:41Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа
10:40Данные Косово о задержании россиянина не совпадают с информацией миссии ООН
Лента новостейМолния