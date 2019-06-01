ФК "Ливерпуль" стал обладателем Кубка "Девяти ценностей"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Участники седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" присудили Кубок "Девяти ценностей" футбольному клубу "Ливерпуль" как самой социально ответственной команде, говорится в пресс-релизе программы "Футбол для дружбы".

Кубок "Девяти ценностей" – ежегодная награда Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". В 2015 году Кубок был создан известным немецким скульптором Ахимом Риппергером. Скульптура представляет собой фигуру Юного футболиста, держащего в руках Земной шар в виде футбольного мяча. Она символизирует одну из ключевых целей международной программы "Футбола для дружбы", заключающуюся в продвижении среди юного поколения базовых общечеловеческих ценностей.

В этом году ребята выбирали победителя среди клубов-участников Лиги чемпионов УЕФА 2019. Голосование проводилось в рамках финальных мероприятий Седьмого сезона программы "Футбол для дружбы" в Мадриде. Юные участники выбирали самую социально ответственную команду в Международном лагере Дружбы. В тройку лидеров, помимо победителя, вошли команды клубов "Тоттенхэм" и "Барселона". Победителя определили перед финальным матчем Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" на футбольном поле на площади Плаза Майор", отмечается в пресс-релизе.

ФК "Ливерпуль" стал шестым по счету обладателем Кубка "Девяти Ценностей". С 2015 года награду получили такие футбольные клубы как "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Аль-Вахда" (Сирия) и "Реал Мадрид" (Испания).

"В 2018 году Юные участники "Футбола для дружбы" выбирали самую социально ответственную команду среди национальных сборных, принимавших участие в Чемпионате мира по футболу. Тогда они сочли достойной Кубка "Девяти ценностей" футбольную сборную Бразилии", - говорится в пресс-релизе.

Финальные мероприятия Седьмого сезона программы "Футбол для дружбы" проходят в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В них принимают участие более 800 человек из стран Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки.