"Единая Россия" соберет деньги для пострадавших от взрывов в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проведет сбор денег для пострадавших от взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, депутаты областного заксобрания, Госдумы, члены и сторонники "Единой России" уже начали сбор средств, сообщает пресс-служба партии.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным Минздрава, пострадали 43 человека, госпитализированы 15. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, им всем будет оказана необходимая медицинская помощь. Депутаты законодательного собрания, Государственной думы, члены и сторонники "Единой России" уже начали сбор средств. Приглашаем всех неравнодушных нижегородцев принять участие в оказании помощи дзержинцам. Кроме этого всю необходимую помощь окажут и наши волонтеры", - цитирует пресс-служба депутат Госдумы РФ Дениса Москвина
Он также уточнил, что в понедельник будет открыт расчетный счёт для всех желающих помочь пострадавшим.
Вчера, 15:18Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.