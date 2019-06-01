Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-01T19:00Z
https://ria.ru/20190601/1555177838.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155517/61/1555176111_0:49:1057:645_1036x0_80_0_0_b95d12fa5ef0702c27bb3ad709c30cee.jpg
РИА Новости

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы за день до взрывов

Вчера, 18:58
6167
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Гендиректора дзержинского ГосНИИ "Кристалл", где произошли два взрыва, накануне отстранили от работы за систематические нарушения норм промышленной безопасности, сообщили РИА Новости на предприятии.
Представители "Кристалла" отметили, что решение было принято по итогам работы комиссии, которая анализировала ситуацию на заводе после апрельского инцидента.
"Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию", — сказали представители ГосНИИ.
Сотрудники полиции и кинологической службы неподалеку от завода Кристал в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 18:43
Для пострадавших от взрыва на заводе в Дзержинске открыли горячую линию
Ранее в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, возгорание удалось ликвидировать. Сведений о погибших нет. Пострадали 79 человек, 15 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
Два месяца назад — 4 апреля 2019 года — в цехе по производству взрывчатки ГосНИИ "Кристалл" прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Следом загорелась сухая трава на площади 150 квадратных метров, но обошлось без пострадавших. В короткий срок возгорание потушили. Пострадавших и погибших не было. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что причиной взрыва могло стать нарушение безопасности.
Сотрудники полиции неподалеку от завода Кристал в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 18:20
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 79 человек
ГосНИИ "Кристалл" - предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. Завод решает проблемы создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.
Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧП
Вчера, 15:18
Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.
47232630
Обсудить 8
Дзержинск (Нижегородская область)Происшествия
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37Ту-22М3М получил штангу дозаправки, снятую после подписания СНВ
12:31В Москве вспыхнул пожар в реконструируемом павильоне на ВДНХ
12:28ФСИН начала проверку видео с банкетом для заключенных в орловской колонии
12:14Опрос: более половины россиян испытывают стресс во время отпуска
12:12В Дзержинске открыли горячую линию для бизнеса после ЧП на заводе
12:06В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом
12:01Столкнувшийся с грузовиком в Адыгее поезд продолжил путь Нижневартовск
12:00На Украине один человек погиб из-за обрушения крыши сцены на рок-фестивале
11:59В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:57Жители Дзержинска вышли на субботник, чтобы восстановить город после ЧП
11:55Опубликовано видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
11:51К инженерной разведке на заводе в Дзержинске привлекли Росгвардию
11:43В Дзержинске взрывы повредили остекление более 450 зданий
11:33В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте после ДТП
11:30В Дзержинске пять зданий были разрушены из-за взрывов на заводе
11:24Матпомощь пострадавшим от взрыва в Дзержинске выделят в понедельник
11:21СМИ: в Ираке француза приговорили к смертной казни за принадлежность к ИГ*
11:16В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
11:14В ДНР за пять дней пострадали из-за обстрелов шесть мирных жителей
11:08Глава Социал-демократической партии Германии объявила об отставке
Лента новостейМолния