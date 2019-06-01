Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы за день до взрывов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Гендиректора дзержинского ГосНИИ "Кристалл", где произошли два взрыва, накануне отстранили от работы за систематические нарушения норм промышленной безопасности, сообщили РИА Новости на предприятии.

Представители "Кристалла" отметили, что решение было принято по итогам работы комиссии, которая анализировала ситуацию на заводе после апрельского инцидента.

"Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию", — сказали представители ГосНИИ.

Ранее в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, возгорание удалось ликвидировать. Сведений о погибших нет. Пострадали 79 человек, 15 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

Два месяца назад — 4 апреля 2019 года — в цехе по производству взрывчатки ГосНИИ "Кристалл" прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Следом загорелась сухая трава на площади 150 квадратных метров, но обошлось без пострадавших. В короткий срок возгорание потушили. Пострадавших и погибших не было. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что причиной взрыва могло стать нарушение безопасности.