В результате взрывов в Дзержинске выбило 340 окон

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Около 340 окон повреждены при взрывах на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, на месте работает комиссия по оценке ущерба, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По его словам, в настоящее время на месте ЧП проводятся восстановительные работы и оценка ущерба.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По данным Минздрава России, пострадали 79 человек, 15 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".