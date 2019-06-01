Нижегородский губернатор проведет в Дзержинске заседание оперштаба

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подведет в Дзержинске итоги работы за день оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий ЧП на заводе "Кристалл", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор вечером 1 июня подведет в Дзержинске итоги работы за день оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий происшествия на ГосНИИ "Кристалл". Оперативный штаб создан по поручению Никитина. В настоящее время происходит оценка ущерба", - говорится в сообщении.
Два взрыва произошли 1 июня в 11.53 на складе готовой продукции на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске. Министерство здравоохранения России сообщило, что всего за медпомощью после взрывов обратились 79 человек: 38 работников завода и 41 житель города. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
Вчера, 15:18Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.