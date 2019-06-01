Для пострадавших от взрыва на заводе в Дзержинске открыли горячую линию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Горячая телефонная линия заработала в Дзержинске для тех, кто хочет сообщить о последствиях взрывов на заводе "Кристалл", сообщает администрация города в официальной группе "Вконтакте".
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По данным Минздрава России, пострадали 79 человек, 15 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"В Дзержинске работает горячая телефонная линия, куда граждане могут обратиться по всем вопросам, связанным с происшествием на ГосНИИ "Кристалл". Круглосуточный телефон горячей линии - 39-09-00 (единая дежурно-диспетчерская служба)", - говорится в сообщении.
По вопросам выбитых окон и прочих повреждений в квартирах и жилых домах во время взрыва на "Кристалле" жителям предлагают звонить по телефонам управляющих компаний.
Ранее сообщалось, что администрация Дзержинска оценивает ущерб, нанесенный городу взрывами и пожаром на заводе "Кристалл" - в частности, подсчитывается количество выбитых окон. По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, уже проведены переговоры с борским стекольным заводом, вскоре будут начаты восстановительные работы.
Вчера, 15:18Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.