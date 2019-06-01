Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.

Парламентарий отметил, что слова Толоконской верны по форме, но преступны по содержанию. Он напомнил, что в прошлом миллионы людей умирали из-за оспы, а выжившие приобретали иммунитет.

"Однако возвращаться к этой практике – это безответственно и неправильно", — заявил Онищенко Ura.ru.

Он подтвердил, что переболевший клещевым энцефалитом человек приобретает к нему иммунитет. Однако депутат подчеркнул, что инфекционное заболевание оболочек головного мозга может серьезно повлиять на здоровье и привести к летальному исходу.

В пресс-службе Роспотребнадзора ранее сообщили, что укусы клещей не могут впоследствии гарантировать защиту от инфекций. В ведомстве напомнили, что иммунная защита может оказаться несовершенной, особенно при изменчивости возбудителя.