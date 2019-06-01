В Ивановской области открыли центр обслуживания "Интер РАО"

ИВАНОВО, 1 июн – РИА Новости. В Иванове открыт Общий центр обслуживания предприятий Группы "Интер РАО", который станет одним из крупнейших в России - там будут обслуживаться порядка 35 компаний Группы Интер РАО общей численностью около 50 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

По его словам, при выборе региона для размещения нового подразделения оценивалась совокупность факторов – логистика, наличие кадров, социально-экономическое развитие.

"Сейчас в центре заняты 90 сотрудников, до конца года штат планируется увеличить до 230 человек. В конце 2019 года будет запущена вторая очередь проекта, в ходе которой общее количество рабочих мест к 2021 году в центре обслуживания будет доведено до более 700 рабочих мест", – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в новом подразделении централизованы функции по управлению персоналом, кадровому делопроизводству, казначейским платежным операциям, ведению бухгалтерского и налогового учета.

Перевод крупными федеральными компаниями своих структурных подразделений в Ивановскую область определен губернатором региона Станиславом Воскресенским как важное направление работы по диверсификации экономики региона.