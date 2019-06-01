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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину

Вчера, 18:22
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
"Пока Зеленский призывает США и ЕС сохранить санкции против России, в силу с 1 июня вступили наши санкции — Украина остается без российских нефтепродуктов", — написал парламентарий в твиттере.
Как заметил Пушков, киевские власти с легкостью могут оценить потери от российских ограничений.
"Если Зеленский умеет считать, то легко подсчитает ущерб, которого Украина могла бы избежать. Если не умеет, продолжит линию Порошенко", — считает сенатор.
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Сегодня в силу вступил запрет на поставку российского топлива на территорию Украины. Так, прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и другие сжиженные газы можно поставлять в страну только по разрешению Минэкономразвития России. Под ограничения попали также каменный уголь, брикеты, окатыши, бурый уголь, кокс, ретортный уголь и прочие виды топлива. Разрешения на поставку угля и нефтепродуктов, а также объем этих поставок будут пересматриваться ежемесячно.
Экономические отношения между Россией и Украиной пошли на спад в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о вводе эмбарго на ряд российских товаров. После этого санкционные списки неоднократно расширялись.
В ответ на это Москве также пришлось ввести экономические ограничения. В России не раз подчеркивали, что отменят запреты в ответ на аналогичные действия со стороны Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что, несмотря на усилия киевских властей, торговый оборот между странами растет.
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Совет Федерации РФАлексей ПушковРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
они давно уже из Белоруссии закупают ту же российскую нефть и топливо. А машины поголовно на газу все.. Так что так себе "санкция" то...
1 июня, 19:24
ЛГЛена Головач
3220023
какой пушков лицемер и лжец всё таки...про топливо сприняли решение, как только Зеленский выиграл выборы, ещё до инаугурации....да всё ложь. Раньше значит не вводили санкции - по братскому народу пеклись, теперь не стало братского народа. Зеленский что ли пострадает?
1 июня, 23:07
ПГПтица Говорун
5300112
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