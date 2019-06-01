В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.

"Пока Зеленский призывает США и ЕС сохранить санкции против России, в силу с 1 июня вступили наши санкции — Украина остается без российских нефтепродуктов", — написал парламентарий в твиттере.

Как заметил Пушков, киевские власти с легкостью могут оценить потери от российских ограничений.

"Если Зеленский умеет считать, то легко подсчитает ущерб, которого Украина могла бы избежать. Если не умеет, продолжит линию Порошенко", — считает сенатор.

Сегодня в силу вступил запрет на поставку российского топлива на территорию Украины. Так, прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и другие сжиженные газы можно поставлять в страну только по разрешению Минэкономразвития России. Под ограничения попали также каменный уголь, брикеты, окатыши, бурый уголь, кокс, ретортный уголь и прочие виды топлива. Разрешения на поставку угля и нефтепродуктов, а также объем этих поставок будут пересматриваться ежемесячно.

Экономические отношения между Россией и Украиной пошли на спад в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о вводе эмбарго на ряд российских товаров. После этого санкционные списки неоднократно расширялись.