Рядом с заводом в Дзержинске, где произошли взрывы, горела трава

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Трава горела на площади 400 квадратных метров возле завода "Кристалл" в Дзержинске, где произошло несколько взрывов, пожар уже потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным Минздрава, пострадали 43 человека, госпитализированы 15. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
Вчера, 18:06Пожар на заводе в Дзержинске ликвидировали
"В результате взрыва произошло распространение огня на травянистую подстилку за периметром предприятия "Кристалл". Площадь горения составила 400 квадратных метров. Огонь уже потушен", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что взрыв произошел в цехе полимеров.
Вчера, 15:18Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.