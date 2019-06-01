Рядом с заводом в Дзержинске, где произошли взрывы, горела трава

Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧП В Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.