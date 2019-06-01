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РИА Новости

Победителем ЧМ по "Футболу для дружбы" стала сборная "Антигуанский полоз"

Вчера, 18:09
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© Фото : Международный пресс-центр программы "Футбол для дружбы"Бразильский футболист Роберто Карлос во время награждения победителей Чемпионата мира по "Футболу для дружбы"
Бразильский футболист Роберто Карлос во время награждения победителей Чемпионата мира по Футболу для дружбы
© Фото : Международный пресс-центр программы "Футбол для дружбы"
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Главный приз Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" завоевала сборная "Антигуанский Полоз", говорится в пресс-релизе Международного пресс-центра программы "Футбол для дружбы".
В финальном матче "Антигуанский Полоз" сыграла с "Тасманским Дьяволом" со счетом 1:1 в основное время, а затем выиграла по итогам серии пенальти и завоевала главный приз.
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Чемпионат мира по "Футболу для дружбы" посетили председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, а также звезды мирового футбола Роберто Карлос и Марко Матерацци, глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, легенды футбола Андрей Аршавин, Алексей Смертин, бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, чемпион России в составе "Локомотива", бронзовый призер чемпионата Франции в составе "Марселя" Дмитрий Сычев, а также послы УЕФА Селия Шашич и Рикарду Карвалью.
"Программа "Футбол для дружбы" выполняет важную миссию, продвигая идею равенства всех мировых культур среди молодежи. Если наши дети научатся дружить, с уважением относиться ко всем людям и забывать о различиях, они смогут построить лучшее будущее", – сказал легенда сборной Бразилии и футбольного клуба "Реал Мадрид", победитель Кубка мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Роберто Карлос.
В Чемпионате мира по "Футболу для дружбы" в 2019 году приняли участие 32 Международные сборные Дружбы, каждая из которых объединила 12-летних мальчиков и девочек разных национальностей и физических возможностей.
Готовиться к соревнованию сборной "Антигуанский Полоз" помогал Юный тренер Ласонас Тоумазус из Кипра. Как и другие Юные тренеры, он принимал участие в предыдущих сезонах "Футбола для дружбы".
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"Я горжусь ребятами, они заслужили эту победу. Мы с ними отлично поработали на тренировках. Мне понравились увлеченность моих подопечных, их умение слышать и поддерживать друг друга. Уверен, в случае поражения в финале, ребята приняли бы его достойно, не стали бы искать виноватых и обвинять друг друга. Командная работа для них ценнее личных амбиций, и это очень здорово", – сказал Юный тренер Ласонас Тоумазус.
Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.
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