В Дагестане автобус столкнулся с выехавшей на встречку легковой машиной

ПЯТИГОРСК, 1 июн - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Дагестане, один человек погиб, сообщает МВД региона.

"В Тарумовском районе (на севере) республики в местности Артезиан произошло ДТП. Столкнулись автобус и легковая автомашина ВАЗ 2112. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими предпринимаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения и установлению всех обстоятельств ДТП", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, водитель легковой автомашины не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом.

"В результате столкновения погиб один человек из легковой автомашины. Информация предварительная и уточняется", - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.