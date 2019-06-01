Крымский аэропорт с 3 июня введет электронные посадочные

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Аэропорт Симферополя с понедельника вводит систему электронной регистрации на рейс с помощью сканирования штрих-кода билета со смартфонов, сообщила его пресс-служба.
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"Международный аэропорт "Симферополь" внедрит систему использования электронных посадочных талонов с 3 июня… Специальное устройство позволяет сканировать штрих-код билета с мобильных устройств пассажиров и обеспечивает доступ к электронной базе", - сообщили в пресс-службе.
Чтобы воспользоваться новой услугой, посадочный талон необходимо сохранить на мобильном устройстве для предъявления в аэропорту (если нет доступа к сети интернет). Возможность использования электронного посадочного талона про регистрации должна подтвердить авиакомпания, обслуживающая рейс, оговорились в пресс-службе.
Первые пассажиры уже воспользовались услугой во время тестирования системы. Попросить пассажира предъявить посадочный талон на мобильном устройстве имеют право и на воздушном судне, добавили в пресс-службе.
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