Радиационный фон в Дзержинске после взрывов на заводе не превышен

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Радиационный фон в Дзержинске после взрывов на заводе "Кристалл" не превышает норму, сообщается в официальной группе администрации Дзержинска в социальной сети Радиационный фон в Дзержинске после взрывов на заводе "Кристалл" не превышает норму, сообщается в официальной группе администрации Дзержинска в социальной сети "ВКонтакте"

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По данным министерства здравоохранения России, пострадало 39 человек, 29 пациентам помощь оказана на месте. Госпитализировано 10 пострадавших, из них 8 человек в состоянии средней тяжести с осколочными поверхностными ранениями и ушибами мягких тканей доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска.

"По данным комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды по Дзержинску, в 15 часов 10 минут был замерен уровень радиации в городе. Значение - 0,11 микрозиверта в час, что соответствует естественному природному фону", - говорится в сообщении со ссылкой на слова начальника комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды по Дзержинску Светланы Матвеевой.

Два месяца назад – 4 апреля 2019 года - в цеху по производству взрывчатки ГосНИИ "Кристалл" прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Следом загорелась сухая трава на площади 150 квадратных метров, но обошлось без пострадавших. В короткий срок возгорание потушили. Пострадавших и погибших не было. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что причиной взрыва могло стать нарушение безопасности при производстве опасных работ.