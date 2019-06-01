Угрозы химического заражения после взрывов на заводе в Дзержинске нет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Угрозы химического заражения после взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске нет, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на слова главы Дзержинска Ивана Носкова.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По данным министерства здравоохранения России, пострадали 39 человек, 29 пациентам помощь оказана на месте. Госпитализировано 10 пострадавших, из них 8 человек в состоянии средней тяжести с осколочными поверхностными ранениями и ушибами мягких тканей доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска.

"Химической угрозы заражения в Дзержинске нет, как и угрозы повторных взрывов. В настоящее время пожар на территории ГосНИИ "Кристалл" локализован. Более 400 спасателей находится на месте, работает более 50 единиц техники. Организованы оперативные группы, которые объезжают территории. Определяем размер ущерба", - цитирует пресс-служба слова Носкова.

Он подчеркнул, что 3 июня в школах состоится ЕГЭ, поэтому основная задача властей – восстановить до понедельника поврежденные учреждения, чтобы они смогли принять учеников.

Два месяца назад – 4 апреля 2019 года - в цеху по производству взрывчатки ГосНИИ "Кристалл" прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Следом загорелась сухая трава на площади 150 квадратных метров, но обошлось без пострадавших. В короткий срок возгорание потушили. Пострадавших и погибших не было. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что причиной взрыва могло стать нарушение безопасности при производстве опасных работ.