Угроз нового взрыва на заводе в Дзержинске нет, заявили в оперативном штабе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Угроза повторного взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске отсутствует, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. Как отмечает МЧС РФ, в результате взрыва на заводе в Дзержинске пострадали 39 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

"В оперативном штабе сообщают, что угрозы повторного взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске нет", - заявили в пресс-службе правительства региона.

Два месяца назад – 4 апреля 2019 года - в цехе по производству взрывчатки ГосНИИ "Кристалл" прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Следом загорелась сухая трава на площади 150 квадратных метров, но обошлось без пострадавших. В короткий срок возгорание потушили. Пострадавших и погибших не было. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что причиной взрыва могло стать нарушение безопасности при производстве опасных работ.