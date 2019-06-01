Угроз нового взрыва на заводе в Дзержинске нет, заявили в оперативном штабе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Угроза повторного взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске отсутствует, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. Как отмечает МЧС РФ, в результате взрыва на заводе в Дзержинске пострадали 39 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.
"В оперативном штабе сообщают, что угрозы повторного взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске нет", - заявили в пресс-службе правительства региона.
Два месяца назад – 4 апреля 2019 года - в цехе по производству взрывчатки ГосНИИ "Кристалл" прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Следом загорелась сухая трава на площади 150 квадратных метров, но обошлось без пострадавших. В короткий срок возгорание потушили. Пострадавших и погибших не было. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что причиной взрыва могло стать нарушение безопасности при производстве опасных работ.
ГосНИИ "Кристалл" - предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. Завод решает проблемы создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.
Вчера, 15:18Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.