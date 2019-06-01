Администрация Дзержинска начала подсчитывать ущерб после взрывов на заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Администрация Дзержинска приступила к подсчету ущерба, нанесенного городу в результате взрывов на заводе "Кристалл", сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. Как отмечает МЧС РФ, в результате взрыва на заводе в Дзержинске пострадали 38 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

"Собирается информация о том, в скольких домах выбиты стекла, в каких социальных учреждениях. Уже есть сведения о том, что более чем в 180 домах выбиты окна. Это не значит, что во всем доме выбиты стекла, но разбитые окна есть", - заявили в пресс-службе.