Администрация Дзержинска начала подсчитывать ущерб после взрывов на заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Администрация Дзержинска приступила к подсчету ущерба, нанесенного городу в результате взрывов на заводе "Кристалл", сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. Как отмечает МЧС РФ, в результате взрыва на заводе в Дзержинске пострадали 38 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.
"Собирается информация о том, в скольких домах выбиты стекла, в каких социальных учреждениях. Уже есть сведения о том, что более чем в 180 домах выбиты окна. Это не значит, что во всем доме выбиты стекла, но разбитые окна есть", - заявили в пресс-службе.
По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, опергруппы объезжают город, осматривая территорию. "Пока мы видим только выбитые стекла. Режим ЧС позволяет сразу же начать восстановительные работы. Уже проведены переговоры с борским стекольным заводом. Из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая позволит оперативно восстановить все разрушения. Пострадавшие в основном посечены стеклами, всем им оказана помощь", - заявил Носков.
Вчера, 15:18Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.