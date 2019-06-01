Власти не стали вводить режим ЧС в Дзержинске после взрыва на заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Разрушений жилых зданий в нижегородском Дзержинске после взрывов на заводе нет, режим ЧС в городе не вводился, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Режим ЧС в городе пока не объявляли. Угрозы повторных взрывов, по имеющейся у нас информации, нет. Жилые здания не разрушены, но в некоторых домах разбиты стекла. Коммуникации тоже целы", - сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляет около 100 квадратных метров. По информации экстренных служб, в результате ЧП пострадали 19 человек, сведений о погибших нет.
Вчера, 13:48ЧП на военных заводах в России в 2017-2019 годах