Власти не стали вводить режим ЧС в Дзержинске после взрыва на заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Разрушений жилых зданий в нижегородском Дзержинске после взрывов на заводе нет, режим ЧС в городе не вводился, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

"Режим ЧС в городе пока не объявляли. Угрозы повторных взрывов, по имеющейся у нас информации, нет. Жилые здания не разрушены, но в некоторых домах разбиты стекла. Коммуникации тоже целы", - сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска.