Пять человек подали документы на участие в выборах губернатора Петербурга

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Пять человек подали документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы горизбиркома.

По его словам, это два самовыдвиженца — временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и Игорь Михайлов, а также трое представителей партий — Андрей Алескеров от "Патриотов России", Павел Созинов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и Владимир Григорьев от "Гражданской силы".

Самовыдвиженцам необходимо собрать подписи двух процентов избирателей, зарегистрированных в Северной столице (всего более 76 тысяч). Кроме того, все кандидаты должны представить подписи в свою поддержку от десяти процентов муниципальных депутатов.

Ранее о намерении участвовать в выборах заявляли также депутат городского Законодательного собрания Михаил Амосов, депутат Госдумы и народный артист России Владимир Бортко, лидер фракции "Партия роста" в петербургском парламенте Оксана Дмитриева, заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков и руководитель фракции в городском Заксобрании Борис Вишневский.

Прием документов от кандидатов продлится до 18:00 1 июля. Принять решение о регистрации кандидата или об отказе ему горизбирком должен в течение 10 дней.