Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим от взрывов в Дзержинске

КАЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Пострадавшим в результате взрывов в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения региона Елена Саксонова.
"На месте работает служба медицины катастроф. Всем пострадавшим – около 19 человек – оказывается необходимая медицинская помощь. В основном речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести", - сказала Саксонова.
Ранее по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был создан оперативный штаб. На место выехали заместитель губернатора Дмитрий Краснов, руководитель ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков, и.о. министра здравоохранения области.