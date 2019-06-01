Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим от взрывов в Дзержинске

КАЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Пострадавшим в результате взрывов в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения региона Елена Саксонова.

"На месте работает служба медицины катастроф. Всем пострадавшим – около 19 человек – оказывается необходимая медицинская помощь. В основном речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести", - сказала Саксонова.