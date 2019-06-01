Лидер талибов призвал к окончанию "американской оккупации" Афганистана

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Лидер радикального движения "Талибан" Мулави Хайбатулла Ахундзада призвал к окончанию "оккупации" Афганистана американскими военными и призвал США к честности в проведении мирных переговоров, передает телеканал Лидер радикального движения "Талибан" Мулави Хайбатулла Ахундзада призвал к окончанию "оккупации" Афганистана американскими военными и призвал США к честности в проведении мирных переговоров, передает телеканал Tolo News

Ахундзада призвал афганцев к единству, чтобы "закончить оккупацию и усилить исламскую систему". Лидер талибов также отметил, что движение открыто для проведения мирных переговоров, но ожидает "честности" США и предлагает принять "разумный план исламского эмирата" для продвижения процесса вперед.

Он также сказал, что талибы продолжают создавать консенсус между соседними странами и государствами региона. Участие в межафганской встрече в Москве он назвал примером такого "успеха".

Лидер талибов заверил, что движение не стремится к монополизации власти, но хочет, чтобы у всех афганцев была своя роль в "правительстве".

Ранее в Москву приезжали представители афганской общественности и политических сил, в том числе делегация движения "Талибан" во главе с руководителем политофиса движения в Дохе муллой Барадаром. Изначальным поводом визита в Россию было участие в конференции по случаю 100-летия дипломатических отношений России и Афганистана, однако "на полях" конференции прошли консультации между делегациями.

В прошлом году Ахундзада заявлял, что единственный путь для спасения Афганистана заключается в том, чтобы все иностранные войска, в том числе США, покинули страну. При этом он отмечал, что для мирного урегулирования ситуации в стране США должны вести прямой диалог.