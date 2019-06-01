СК попросил отправить в СИЗО двух московских следователей по делу о взятке

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы зарегистрировал ходатайства следствия о заключении под стражу двух следователей столичного следственного управления Следственного комитета РФ на транспорте и крымского адвоката по делу о взятке в один миллион рублей, следует из официальной базы суда.

В базе суда зарегистрированы материалы на арест руководителя Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Дмитрия Коровина, подчиненного ему следователя Александра Ашуркова и члена палаты адвокатов Республики Крым Алексея Невзорова. Им вменяется получение взятки (пункты "а", "в" части пятой, статьи 290 УК РФ).

Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, следователи вступили в сговор с адвокатом для получения миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.