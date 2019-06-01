При землетрясениях в Албании пострадали пять человек

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате шести землетрясений в юго-восточной Албании, сообщает агентство Пять человек пострадали в результате шести землетрясений в юго-восточной Албании, сообщает агентство Рейтер

Уточняется, что пять человек пострадали, когда обрушился дом. Всего в результате землетрясения был нанесён ущерб пяти зданиям. При этом агентство со ссылкой на министерство обороны Албании отмечает, что "ни о каком чрезвычайном положении не сообщалось ни в одном районе страны".

Эпицентр первого землетрясения магнитудой 5,3 располагался в 15 километрах к юго-востоку от города Корча в Албании недалеко от границы с Грецией. Очаг залегал на глубине 14 километров.