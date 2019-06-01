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РИА Новости

В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику

12:04
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© Фото : информационное агентство "Крыминформ"Скульптурная композиция "Чижик-Пыжик" в Симферополе. 1 июня 2019
Скульптурная композиция Чижик-Пыжик в Симферополе. 1 июня 2019
© Фото : информационное агентство "Крыминформ"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Скульптурную композицию "Чижик-Пыжик" открыли в центре Симферополя по случаю дня города, передает корреспондент РИА Новости.
В торжественной церемонии приняли участие глава администрации города Наталья Маленко и руководитель делегации из Санкт-Петербурга Константин Сухенко.
Скульптурная композиция "Чижик-Пыжик" установлена на улице Карла Маркса и является копией памятника на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге. Высота скульптуры 11 сантиметров, вес – около 5 килограмм. Рядом с постаментом, на котором размещен "Чижик-Пижик", установлен стул – место для фотозоны.
По словам Натальи Маленко, за последние пять лет налажена серьезная работа с Санкт-Петербургом.
"У нас сегодня в городе появился "Чижик-Пыжик" из Санкт-Петербурга. Мы хотим нашим партнерам показать, что мы очень тепло к ним относимся. Я думаю, что у нас очень скоро будет и "Куница" из Уфы, Башкортостан", - сказала глава горадминистрации журналистам.
По ее словам, памятник стал подарком от администрации Санкт-Петербурга.
При этом в администрации Симферополя подчеркнули, что в городе уже стало традицией открывать памятники шуточным героям. Так в прошлом году по случаю дня города была установлена скульптурная композиция "Йошкин кот", подаренная делегацией из города-побратима Йошкар-Олы.
Памятник герою шуточной песенки "Чижик-Пыжик" был установлен в 1994 году на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге. Высота бронзовой птички 11 сантиметров, вес - 5 килограмм.
Величиной с песчинку: сибирский левша создал копию питерского Чижика-Пыжика
24 ноября 2018, 20:36
Величиной с песчинку: сибирский "левша" создал копию питерского Чижика-Пыжика
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