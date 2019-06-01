В Афганистане в боях с талибами погибли девять полицейских

"Столкновение произошло, когда десять вооружённых боевиков ворвались на базу Афганской местной полиции …в Баг-э-Шамаль…ночью в пятницу”, - заявил агентству в субботу член совета провинции Бисмилла Аташ.

Он также добавил, что в результате столкновений несколько боевиков было убито и ранено.