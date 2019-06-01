На Украине пообещали премировать военных перед отправкой в Донбасс

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, получат премию в размере 3 тысяч гривен (около 111 долларов по курсу нацбанка), сообщил в субботу министр обороны Украины Степан Полторак.

Ранее Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе.

"Военнослужащие ВС, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к операции объединенных сил, будут премированы на 3 тысячи гривен. Такое решение принял, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье", - написал Полторак на своей странице в Facebook