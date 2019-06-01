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РИА Новости

Беглов подал документы о выдвижении кандидатом в губернаторы Петербурга

08:49
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу утром подал в городскую избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом на выборы главы северной столицы, сообщил журналистам член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа.
"У нас сегодня произошла подача первым кандидатом документов о самовыдвижении. Все документы представлены, он приобрел права кандидата… Первый кандидат, представивший документы в санкт-петербургскую избирательную комиссию, - врио губернатора Санкт-Петербурга - Беглов Александр Дмитриевич. От нас он поехал открывать специальный избирательный счет", - сказал Зацепа.
Беглов на встрече с жителями Курортного района 25 мая объявил, что решил участвовать в выборах главы города. Позднее он заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, "чтобы быть независимым от тех или иных взглядов".
Как сообщал председатель горизбиркома Виктор Миненко, период выдвижения и регистрации кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга начинается с 1 июня. Самовыдвиженцам необходимо собрать подписи 2% избирателей, зарегистрированных в северной столице, что составляет более 76 тысяч подписей. Помимо этого, всем кандидатам, и самовыдвиженцам в том числе, необходимо представить в свою поддержку подписи 10% муниципальных депутатов.
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До 18.00 мск 1 июля всем кандидатам на должность губернатора Петербурга необходимо представить в горизбирком документы для регистрации, после проверки которых решение о регистрации либо в отказе о регистрации принимается в 10-дневный срок.
О намерении участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга ранее заявляли, в частности, депутат ЗС Михаил Амосов, депутат Госдумы и народный артист РФ Владимир Бортко, а также лидер фракции Партия роста в городском парламенте Оксана Дмитриева. Также партия "Яблоко" сообщала о намерении участвовать в губернаторских выборах председателя партии Николая Рыбакова и руководителя соответствующей фракции в парламенте Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.
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