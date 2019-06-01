Беглов подал документы о выдвижении кандидатом в губернаторы Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу утром подал в городскую избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом на выборы главы северной столицы, сообщил журналистам член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа.

"У нас сегодня произошла подача первым кандидатом документов о самовыдвижении. Все документы представлены, он приобрел права кандидата… Первый кандидат, представивший документы в санкт-петербургскую избирательную комиссию, - врио губернатора Санкт-Петербурга - Беглов Александр Дмитриевич. От нас он поехал открывать специальный избирательный счет", - сказал Зацепа.

Беглов на встрече с жителями Курортного района 25 мая объявил, что решил участвовать в выборах главы города. Позднее он заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, "чтобы быть независимым от тех или иных взглядов".

Как сообщал председатель горизбиркома Виктор Миненко, период выдвижения и регистрации кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга начинается с 1 июня. Самовыдвиженцам необходимо собрать подписи 2% избирателей, зарегистрированных в северной столице, что составляет более 76 тысяч подписей. Помимо этого, всем кандидатам, и самовыдвиженцам в том числе, необходимо представить в свою поддержку подписи 10% муниципальных депутатов.

До 18.00 мск 1 июля всем кандидатам на должность губернатора Петербурга необходимо представить в горизбирком документы для регистрации, после проверки которых решение о регистрации либо в отказе о регистрации принимается в 10-дневный срок.