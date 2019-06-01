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РИА Новости

Вице-премьер Украины пригрозил "новой власти" переворотом

05:59
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВице-премьер Украины Павел Розенко
Вице-премьер Украины Павел Розенко
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Вице-премьер Украины Павел Розенко. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил "новой власти" переворотом в случае отмены закона о государственном языке.
"Для "новых русских" новой власти на Украине. В свое время один "фунт" (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый", — написал Розенко на Facebook. Пост он сопроводил фотографией бывшего депутата Рады от Партии регионов Вадима Колесниченко — одного из авторов закона о региональных языках.
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Вице-премьер назвал противников нового закона "проходимцами" и намекнул, что им придется уехать в Россию, как и сторонникам экс-президента Виктора Януковича.

"Даже и не думай…те (выражение президента Владимира Зеленского. — Прим. ред.)! Можем повторить", — заключил Розенко.

В конце апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка.
Документ обязывает граждан общаться на украинском в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.
Закон должен вступить в силу в июле, при этом введение административной ответственности за нарушение новых норм отложили на три года.
Зеленский ранее обещал, что после вступления в должность тщательно проверит закон на предмет соблюдения прав и интересов граждан.
Документ резко раскритиковали в России. По словам постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев". А глава МИД Сергей Лавров отметил, что закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС, а это означает, что единственный объект атаки — русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины.
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Обсудить 42
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Популярные комментарии
Чего там переворачивать ( я про переворот) там итак все к верх ногами все перевернуто))))
1 июня, 07:11
товарищ Сухов
39121003
Вроде Украина - цэ Европа. Если хотят украинцы жить, как в Швейцарии, то надо аж четыре государственных языка иметь! А в Киеве устраивают битвы, можно ли говорить на русском или всё-таки нельзя ...
1 июня, 06:13
salivina
4831001
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