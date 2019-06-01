Вице-премьер Украины пригрозил "новой власти" переворотом

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил "новой власти" переворотом в случае отмены закона о государственном языке.

"Для "новых русских" новой власти на Украине. В свое время один "фунт" (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый", — написал Розенко на Facebook . Пост он сопроводил фотографией бывшего депутата Рады от Партии регионов Вадима Колесниченко — одного из авторов закона о региональных языках.

Вице-премьер назвал противников нового закона "проходимцами" и намекнул, что им придется уехать в Россию, как и сторонникам экс-президента Виктора Януковича.

"Даже и не думай…те (выражение президента Владимира Зеленского. — Прим. ред.)! Можем повторить", — заключил Розенко.

В конце апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка.

Документ обязывает граждан общаться на украинском в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.

Закон должен вступить в силу в июле, при этом введение административной ответственности за нарушение новых норм отложили на три года.

Зеленский ранее обещал, что после вступления в должность тщательно проверит закон на предмет соблюдения прав и интересов граждан.