ОИС призвала принять меры против стран, перенесших посольства в Иерусалим

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала свои государства-члены принять меры против стран, которые перенесли свои посольства или торговые представительства в Иерусалим, сообщает телеканал Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала свои государства-члены принять меры против стран, которые перенесли свои посольства или торговые представительства в Иерусалим, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на итоговое заявление.

"(Конференция ОИС - ред.) призывает государства, которые перенесли свои посольства или открыли торговые представительства в Священном городе, отказаться от этого шага, считая его серьезным нарушением международного права, преднамеренным разрушением будущего мирного процесса на Ближнем Востоке, и что он отвечает интересам радикализма и терроризма и угрожает безопасности и миру во всем мире", - говорится в документе.

Согласно итоговому заявлению, ОИС также "призвала государства-члены принять необходимые меры против государств, которое предпочли это" (перенести свои посольства или торгпредства в Иерусалим).

Ситуация с палестино-израильским конфликтом, который продолжается уже 70 лет, остается сложной. Решение США о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим лишь обострило ситуацию и спровоцировало очередной виток эскалации насилия на границе сектора Газа и Израиля.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.