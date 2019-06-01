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РИА Новости

Украинский экс-министр заявил о крахе “оборонки”

02:42
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоенная техника ВСУ
Военная техника ВСУ
© РИА Новости / Стрингер
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Военная техника ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Оборонная промышленность Украины практически перестала существовать. Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил бывший глава военного ведомства и экс-премьер-министр Юрий Ехануров.
"Денег выделяется катастрофически мало. Сегодня наша „оборонка“ практически не работает. Берут старую технику, красят, ставят какие-то новинки типа приборов ночного видения или связь немного лучшую и отправляют их", — отметил Ехануров.
По словам экс-министра, боеспособность современной армии главным образом определяется не ее численностью, а оснащением, с чем у Вооруженных сил Украины пока что остаются проблемы. К примеру, во время парада в честь Дня независимости было представлено десять новых бронетранспортеров "Козак". Всего на вооружении ВСУ стоит 43 таких автомобиля, однако для эффективного ведения боевых действий войскам нужно около 3-4 тысяч бронетранспортеров, отметил Ехануров.
Порошенко ранее заявил о начале технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждают новинки.
Например, в 2017 году украинские оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж". При этом она создана на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеет вооружение и комплексы защиты еще советской разработки. Кроме того, на военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года был продемонстрирован ряд других новинок, включая оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских Javelin — противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".
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