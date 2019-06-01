Украинский экс-министр заявил о крахе “оборонки”

МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Оборонная промышленность Украины практически перестала существовать. Об этом в эфире Оборонная промышленность Украины практически перестала существовать. Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил бывший глава военного ведомства и экс-премьер-министр Юрий Ехануров.

"Денег выделяется катастрофически мало. Сегодня наша „оборонка“ практически не работает. Берут старую технику, красят, ставят какие-то новинки типа приборов ночного видения или связь немного лучшую и отправляют их", — отметил Ехануров.

По словам экс-министра, боеспособность современной армии главным образом определяется не ее численностью, а оснащением, с чем у Вооруженных сил Украины пока что остаются проблемы. К примеру, во время парада в честь Дня независимости было представлено десять новых бронетранспортеров "Козак". Всего на вооружении ВСУ стоит 43 таких автомобиля, однако для эффективного ведения боевых действий войскам нужно около 3-4 тысяч бронетранспортеров, отметил Ехануров.

Порошенко ранее заявил о начале технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждают новинки.