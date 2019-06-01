Ученые близки к разгадке тайны манускрипта Войнича. Но есть проблема

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. Историки не оставляют попыток прочитать манускрипт Войнича — таинственную зашифрованную средневековую рукопись, смысл которой никто не может разгадать. Недавно лингвисты предположили, что в этом документе используется особый язык. О том, как решают загадку знаменитого артефакта, — в материале РАИ Новости.

Легендарный язык

Лучшие умы человечества до сих пор не могут подобрать код к манускрипту XV века. Что только ни шло в ход: новейшие лингвистические методы, шпионские "примочки" спецслужб и даже искусственный интеллект. Безуспешно. Хотя этим занимались первоклассные специалисты — например, в 1950-х годах манускрипт изучал криптолог Уильям Фридмен, прославившийся тем, что во время Второй мировой войны сумел взломать японскую шифровальную машину PURPLE.

И вот на днях Бристольский университет опубликовал работу своего сотрудника Джерарда Чешира, который уверен, что нашел ключ к рукописи Войнича.

"Манускрипт написан на протороманском языке — предке диалектов этой языковой семьи, на которых сейчас говорят в Португалии, Франции, Испании и других странах. Его повсеместно использовали в Средиземноморье в Средние века, но на нем почти никто не писал, так как языком знати, Церкви и государства оставалась латынь. Поэтому этот язык бесследно исчез", — заявил ученый.

То есть ни о каком шифре, утверждает он, речи быть не может. Почему? Да просто ученый решил сопоставить слова из рукописи с современными языками. Например, фразу omor nena он переводит как "мертвый младенец", потому что omor созвучно румынскому глаголу "убивать", а nena — испанскому слову "девочка".

А еще он проанализировал иллюстрации в манускрипте и предположил, что это своего рода медицинский трактат, написанный в XV веке итальянскими монахинями для королевы Арагона Марии Кастильской.

Правда, доводы Чешира раскритиковали видные лингвисты, и Бристольский университет был вынужден откреститься от его исследования.

© Romance Studies 2019/Gerard Cheshire Одна из расшифрованных страниц манускрипта Войнича, повествующая об извержении вулкана на острове Вулькано © Romance Studies 2019/Gerard Cheshire Одна из расшифрованных страниц манускрипта Войнича, повествующая об извержении вулкана на острове Вулькано

Авантюра иезуитов

Монахи-иезуиты убеждали низкорослого усатого мужчину в котелке и круглых очках, что у них хранится редчайший алхимический документ. И в нем якобы есть разгадки чуть ли не всех тайн человечества — где хранится Святой Грааль, как превратить свинец в золото, из каких компонентов делается эликсир бессмертия…

Монахи изо всех сил пытались продать рукопись подороже и утверждали, что ее составил Роджер Бэкон — известный схоласт XIII столетия. И хотя мужчина в очках, который называл себя "коллекционером Вилфредом", поначалу сомневался в правдивости их слов, манускрипт все-таки купил. Всю оставшуюся жизнь вплоть до своей смерти в 1930 году Михаил Войнич — так на самом деле звали покупателя — посвятил расшифровке рукописи. А привлечение к работе лучших лингвистов того времени сделало хорошую рекламу как самому коллекционеру, так и его находке.

© Фото : Public domain Одна из страниц манускрипта Войнича © Фото : Public domain Одна из страниц манускрипта Войнича

Манускрипт представляет собой 240-страничную иллюстрированную рукопись (считается, что еще 30 ее страниц утеряны), причем там немало изображений растений и животных, неизвестных науке: они, как считают исследователи, либо выдуманы, либо вымерли. А вот язык текста непонятен, хоть и написан латинскими буквами.

Все это заставило экспертов усомниться в подлинности рукописи. Рвение, с каким ее рекламировал Войнич, наводило на мысль, что он сам ее и подделал. И с 1950-х годов, после того как лучшие военные криптографы не смогли справиться с расшифровкой артефакта, эта версия стала основной.

В 2004 году лингвист Гордон Рагг, казалось бы, окончательно доказал, что манускрипт Войнича — фальшивка, однако проведенный пять лет спустя высокоточный радиоуглеродный анализ шокировал научную общественность. Оказалось, что рукопись создана в первой половине XV века. После этого исследователи принялись за дело с новым энтузиазмом.

Любопытные версии

Но перевести манускрипт Войнича так и не удалось. В 2004 году американские лингвисты Джерри Кенеди и Роб Черчилль выдвинули интересную версию: человек, составлявший рукопись, находился в состоянии транса. Исследователей озадачил тот факт, что иллюстрации в документе напоминают рисунки Хильдегарды Бингенской — немецкой монахини XII века, которая на основе своих мистических видений написала несколько книг.

Согласно другому предположению, язык манускрипта использовали катары — члены одной из самых известных еретических христианских сект Средневековья. Это наречие — смесь фламандского со старофранцузским — они использовали, когда проходил тайный обряд ритуального самоубийства самого старого члена общины.

© Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University Одна из страниц манускрипта Войнича © Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University Одна из страниц манускрипта Войнича

Другие специалисты считают, что манускрипт Войнича написан на одном из восточноазиатских языков, возможно, исчезнувших. Только вместо иероглифов использованы латинские буквы — вероятно, для обучения христианских миссионеров. Кроме того, первая страница книги, как утверждают сторонники этой версии, по стилистике очень напоминает китайские средневековые рукописи.

"Это смесь языков"

Впрочем, ни одна из версий так и не стала общепринятой — каждая имеет множество недостатков. Дошло до того, что к расшифровке подключились математики. Но и они не сумели продвинуться в вопросе.

Российские ученые тоже давно занимаются изучением этого артефакта. Так, сотрудники Института прикладной математики РАН под руководством Юрия Орлова с помощью современных вычислительных методов установили, что документ написан на нескольких языках.

"Скорее всего, это смесь языков германской и романской групп, с вероятностью 85 процентов можно указать, какой язык преобладает на каждой странице текста, но это не достоверное знание. Например, если мы будем анализировать русский текст на физико-математическую тему, написанный транслитом (на другом алфавите. — Прим. ред.) то многие страницы будут идентифицированы как английские или немецкие, поскольку таковы используемые термины — функция, дифференциал, интеграл, машина, табло", — объясняет ученый.

Однако есть проблема: даже если язык все же удастся установить, не факт, что это поможет понять содержание рукописи. Как минимум нельзя исключать, что текст писал неграмотный человек.

"Поэтому лично мне как математику вся эта суета вокруг смысловой расшифровки манускрипта представляется борьбой ферматистов. Ферматисты — это такие сумасшедшие псевдоматематики, которые сотню лет пытались доказать великую теорему Ферма элементарными методами на одной тетрадной странице", — отмечает Орлов.