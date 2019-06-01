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РИА Новости
Туризм

Эксперты составили портрет авиапассажира бизнес-класса

00:30
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© Фото : предоставлено авиакомпанией flydubaiВ салоне бизнес-класса авиакомпании flydubai
В салоне бизнес-класса авиакомпании flydubai
© Фото : предоставлено авиакомпанией flydubai
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мужчины чаще женщин летают бизнес-классом, доля первых - 59,3%, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий проанализировал данные бронирований авиабилетов за последний год и составил портрет путешествующего бизнес-классом.
Большинство обеспеченных пассажиров приобретает билеты только в одну сторону. Но есть направления, по которым клиенты авиакомпаний оплачивают перелет сразу в оба конца – это рейсы из столицы в Барселону, Париж, Мюнхен и Лондон.
Средний возраст бизнес-путешественника — 44 года. Довольно часто такие перелеты выбирают и туристы еще более старшего возраста. Для сравнения: типичному авиапассажиру экономкласса - 37 лет.
Среди внутренних направлений самыми популярными у бизнес-туристов оказались перелеты между Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Симферополем. При этом в прошлом году чаще такие пассажиры летали между Москвой и Симферополем, а в этом на первом месте рейс из Москвы в Сочи.
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В десятку самых востребованных стран для перелетов с повышенным комфортом вошли Россия, Узбекистан, Германия, Италия, Испания, Израиль, Франция, Армения, Грузия и Черногория. Средняя стоимость таких авиабилетов за год выросла на 10% — с 70 до 77 тысяч рублей за перелет в обе стороны.
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