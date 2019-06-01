Эксперты составили портрет авиапассажира бизнес-класса

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мужчины чаще женщин летают бизнес-классом, доля первых - 59,3%, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий проанализировал данные бронирований авиабилетов за последний год и составил портрет путешествующего бизнес-классом.

Большинство обеспеченных пассажиров приобретает билеты только в одну сторону. Но есть направления, по которым клиенты авиакомпаний оплачивают перелет сразу в оба конца – это рейсы из столицы в Барселону, Париж, Мюнхен и Лондон.

Средний возраст бизнес-путешественника — 44 года. Довольно часто такие перелеты выбирают и туристы еще более старшего возраста. Для сравнения: типичному авиапассажиру экономкласса - 37 лет.

Среди внутренних направлений самыми популярными у бизнес-туристов оказались перелеты между Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Симферополем. При этом в прошлом году чаще такие пассажиры летали между Москвой и Симферополем, а в этом на первом месте рейс из Москвы в Сочи.

В числе самых популярных зарубежных городов у российских пассажиров бизнес-класса - Тель-Авив, Тиват, Ташкент (в 2018 году лидировали Баку, Мюнхен и Тель-Авив).