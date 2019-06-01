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РИА Новости
Туризм

Скорпионы на шпажке и шаурма с пятачком: чем удивит фастфуд разных стран

08:00
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© Depositphotos / DmitryPochМужчина держит котлеты для гамбургеров
Мужчина держит котлеты для гамбургеров
© Depositphotos / DmitryPoch
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Один из лучших способов узнать новую страну — попробовать блюда местной кухни, причем не в дорогом ресторане, а в какой-нибудь забегаловке или просто купленные на улице. Считается, что уличная еда далека от стандартов полезного питания. Корреспонденты РИА Новости в Китае, Японии, Корее, США, государствах Латинской Америки и Европы решили лично проверить, так ли это.

Правильное питание — в фургоне и коробке

В Вашингтоне, как и почти любом крупном городе США, проблем с фастфудом нет. Хотя, к примеру, классические хот-доги, которые постоянно покупают персонажи голливудских фильмов, встретишь нечасто: сосиску в булке можно приобрести разве что на Национальной аллее — популярном у туристов месте прогулок.
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Вероятно, это связано с тем, что в последние годы все больше спрос на "органические" и вегетарианские продукты — их предлагают в модных сетевых закусочных. Зато в фургончиках с едой, которые каждый будний день в обеденный перерыв заполняют скверы и площади столицы США, продают самые разные блюда — азиатские, европейские, латиноамериканские, африканские. Иногда видишь русскую и украинскую еду — блины, пельмени, борщ.
Но если у американцев пристрастие к здоровому питанию во многом дань моде, то, к примеру, на Кубе это просто норма. На Острове свободы нет такого разнообразия продуктов, как в Штатах, однако на каждом углу продают кахитас — картонные коробочки (на Кубе пластиковая посуда — редкость) с так называемыми комбо: это может быть рис с фасолью и свининой (говядины не бывает), курицей, свежий салат, овощи, приправленные чесноком и лимоном.
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"Все это стоит чуть меньше доллара. Да, выглядит не очень — еду кладут в картонные коробки, продавец не надевает перчатки, и ты не знаешь, помыл ли он руки. Но очень вкусно, и еще никто не отравился", — говорит РИА Новости кубинка Диана.

Обед с глазами и ушами

В Мексике уличный фастфуд — святое: его едят все — и простые рабочие, и топ-менеджеры банков. Ассортимент богат, но традиционен: различные такос (кукурузные лепешки с начинкой), торты, не имеющие ничего общего с кондитерским изделием (так называют большие белые булки с начинкой), морепродукты. Казалось бы, что здорового в таком питании? Зато на любом перекрестке, в любой палатке с овощами и фруктами вам предложат широкий ассортимент свежевыжатых соков или их комбинаций по необременительной цене — примерно 80 рублей за большой стакан.
© РИА НовостиМексиканские такос
Такосы в Мексике
© РИА Новости
Мексиканские такос
Известны сотни, если не тысячи вариантов начинок для такос и способов их приготовления. Традиционными считаются такос с говядиной, свининой или бараниной. И обязательно три-четыре вида соусов: от самых острых до почти нейтральных, рассчитанных на иностранцев. К экзотике можно отнести, к примеру, такос с наполнителем из рубленого пятака или свиными ушками. Есть еще такос с… глазами. Но его корреспондент РИА Новости все же не рискнул попробовать.
© РИА НовостиЕда в Мексике
Еда в мексике
© РИА Новости
Еда в Мексике
В Уругвае и Аргентине предпочитают чорипан и панчо — хот-доги с жареными на гриле толстыми сосисками, а еще бургеры, которые вам соберут не просто из котлеты с булкой, но добавят туда всевозможных овощей.
В Аргентине в ходу и шаурма — в Буэнос-Айресе можно найти начинку чуть ли не из мраморной говядины. На вопрос, зачем использовать отборное мясо для обычной шаурмы, Мигель, владелец палатки, удивленно отвечает: "Мы, аргентинцы, не можем без хорошего мяса, другого и не едим".

Жаба во фритюре

Настоящая экзотика — на улицах азиатских городов. Например, в Китае потчуют жабой на шпажке, скорпионами, саранчой, всевозможными насекомыми и вообще чем-то непонятным. При этом насекомые на прилавках — живые, их жарят во фритюре при вас. На рынке в Харбине такая еда и вовсе продается на вес, правда, уже в готовом виде.
© CC BY 2.0 / shankar s.Жареные сверчки и скорпионы
Жареные сверчки и скорпионы
© CC BY 2.0 / shankar s.
Жареные сверчки и скорпионы
Впрочем, в Пекине подобная экзотика в первую очередь предназначена для иностранных гостей и приезжих из других городов Китая. Сами жители китайской столицы больше всего любят холодную лапшу, фаршированные различными начинками блины и шашлычки на тонких шпажках. Как правило, все это продается на тележках у городских дорог и поздно ночью вблизи ночных клубов и баров.
Также китайцы налегают на жареный тофу (чоу доуфу) — этот деликатес издалека поражает крайне неприятным для чувствительного иностранного носа ароматом. Из-за запаха мало кто из туристов рискует его отведать.

Вареные личинки: вы ели?

Пожалуй, наиболее экзотическое уличное блюдо в Корее — вареные личинки шелкопряда. Их томят в алюминиевых тазах и продают в бумажных кульках, как семечки. Запах для европейца тоже пугающий, на вкус попробовать отваживаются лишь самые отчаянные.
© CC BY 2.0 / Blueberry87Жареные куколки шелкопряда
Жареные куколки шелкопряда
© CC BY 2.0 / Blueberry87
Жареные куколки шелкопряда
В Корее всегда придавали особое значение еде, и даже приветствие там звучит так: "Сикса хэссоё?" ("Вы ели?"). Видимо, это повелось с тех пор, когда не каждому и не всегда такая возможность выпадала.
У всех на слуху, что корейцы едят собак, но на улице ими точно никого не накормят. "Понимаете, это мясо скорее не еда, а тонизирующее средство для восстановления сил после болезни", — поясняет почтенный кореец по фамилии Сон, поворачивая над горелкой вяленых кальмаров.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРынок морепродуктов возле Gyeongpo Beach в городе Каннын, Республика Корея
Рынок морепродуктов возле Gyeongpo Beach в городе Каннын, Республика Корея
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Рынок морепродуктов возле Gyeongpo Beach в городе Каннын, Республика Корея
В обеденное время в киосках корейские тетушки выкладывают горкой роллы кимпаб, что-то вроде суши, но без рыбы. В сушеные водоросли с рисом заворачивают ломтики вареного мяса, моркови, яичницы, огурца с острой перечной пастой кочхуджан — и получается кимпаб. Тетушка порежет ролл на кусочки и уложит в пластиковый контейнер — угощайтесь!
В Японии для вас на раскаленном железном листе пожарят кальмаров, лапшу якисоба с капустой, мясом, тертым имбирем и соевым соусом. Запеканка окономияки — буквально "жарю, что хочу" — особенно популярна в Киото. Это несладкие оладьи, а между ними — тертая свежая капуста, бекон, креветки, имбирь. Все залито майонезом, овощным соусом и посыпано стружкой из сушеного тунца и водорослей нори.
© РИА НовостиЯпонская запеканка окономияки
Японская запеканка окономияки
© РИА Новости
Японская запеканка окономияки

Блин не комом

Тем, кто не любит рисковать, стоит выбрать для гастрономического путешествия Европу.
Одним из самых распространенных видов уличной еды во Франции наравне с бутербродами-багетами принято считать блинчики-крепы (crêpes). Свернутые уголком или квадратом тонкие блины из пшеничного или гречневого теста скрывают огромное разнообразие начинок: шоколадная паста с бананом, лимонный сок с сахаром, варенье, сыр, тунец, яйцо. И все это по цене два-три евро.
© РИА НовостиБлины во Франции
Блины во Франции
© РИА Новости
Блины во Франции
Можно найти и блинчики, политые горящим ликером Grand Marnier, украшенные тонкими ломтиками апельсиновой цедры и фигурной шапочкой взбитых сливок. Но это не менее десяти евро за порцию.
"Часто берут блины с "Нутеллой" или пастой Speculoos, из несладких начинок — ветчина с сыром "Эмменталь". А вот с козьим сыром или тунцом покупают реже — это чуть более на любителя", — уточнил РИА Новости продавец Ален из уличного киоска.
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