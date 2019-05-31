На Украине сменили правила написания русских фамилий

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Так, в разделе "Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями" говорится, что все русские антропонимы с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий, а в тех, что заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак. Это означает, что в украинском варианте фамилии "Донской" и "Трубецкой" будут писаться как "Донський" и "Трубецький". В редакции приводятся и другие примеры: Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов-Сєдий, Босий. Исключение составила лишь фамилия "Толстой".

При этом во время общественного обсуждения новых правил предлагались поправки, в которых изменение правописания русских фамилий было названо "ничем не оправданным". Кроме того, общественники настаивали на том, чтобы не передавать эти антропонимы украинскими соответствиями и "сохранить национальную идентичность их носителей". Однако эти инициативы были отклонены.

Как сообщается на сайте Министерства образования и науки, окончательный текст новой редакции "Украинского правописания" будет обнародован 3 июня.

"С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи", — говорится в сообщении.

На Украине и ранее говорили об изменении написания русских фамилий. В частности, на сайте президента страны неоднократно появлялись петиции с требованиями писать Иваненко вместо Иванов и Кузьменко вместо Кузнецов. Тех, кто откажется выполнять предписания, предлагалось лишить части прав или украинского гражданства. По мнению автора инициативы, такие нововведения содействовали бы "дальнейшей декоммунизации" государства.