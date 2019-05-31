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РИА Новости

Эксперт: Россия и Япония вместо мирного договора согласуют безвизовый режим

Вчера, 20:11
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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Японо-российские отношения на прошедших в Токио переговорах получили новый виток, и вместо заключения мирного договора стороны будут обсуждать отмену виз и свободные посещения территорий друг друга, сказал РИА Новости известный в Японии специалист по России профессор университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура.
"Фактически на этих переговорах вопрос о мирном договоре был закрыт. Вместо него Россия и Япония отменят визы на всей территории для граждан друг друга. Тогда те японцы, которые захотят заняться экономической деятельностью на северных территориях (как в Японии называют четыре острова южных Курил Кунашир, Хабомаи, Итуруп и Шикотан), смогут туда приезжать без визы, только с паспортом. Это такой же переломный момент в истории двусторонних отношений, каким была совместная советско-японская декларация 1956 года", - считает эксперт.
По его расчетам, начало нового этапа отношений Японии и России начнется в конце июня, об этом объявят премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин.
"В Синей книге дипломатии японского МИД, опубликованной 10 мая этого года, исчезло упоминание о том, что эти четыре острова принадлежат Японии – фраза, которая была неизменной до сих пор. Это та позиция, с которой Япония до сих пор вела переговоры. Таким образом, возврат островов становится невозможным. И свободные посещения без виз, и экономическая деятельность на островах будут вестись на основе российского законодательства", - сказал Накамура.
Государственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца Хамагири Морских сил самообороны Японии во Владивосток
Вчера, 10:43
"Вопрос назрел, процесс идет". Но будет ли "безвиз" у России и Японии?Россия напомнила Японии о своем предложении отменить визы. Примет ли Токио это предложение, в эфире радио Sputnik предположили эксперты.
По мнению эксперта, новая страница в российско-японской истории отношений будет заключаться в том, что переговоры о мирном договоре будут завершены, а визы – отменены на всей территории.
"Это будет новый старт. В этом смысл этих переговоров "2+2". Этим объясняется и отказ глав МИД двух стран предать огласке содержание переговоров. Это означает, что они приняли решение не вести больше переговоров о мирном договоре, а объявление об этом сделают на саммите в Осаке Путин и Абэ", - сказал политолог.
G20 пройдет в Осаке 28–29 июня.
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