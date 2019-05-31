Зеленский внес в Раду законопроект о правах военных на выборах

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Как сообщается на сайте парламента, законопроект определен Зеленским как неотложный. Текст документа на данный момент отсутствует.

Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу. ЦИК утвердил календарный план организации и проведения парламентских выборов.