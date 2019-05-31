Эксперт прокомментировал создание турецко-американской группы по С-400

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Позиция США по созданию совместной американо-турецкой рабочей группы по С-400 говорит о том, что Вашингтон смирился с приобретением Анкарой российских систем ПВО, но при этом не хочет понести репутационные потери, заявил РИА Новости в пятницу член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Ранее турецкий канал NTV сообщил со ссылкой на источник, что президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение турецкого лидера Тайипа Эрдогана создать совместную рабочую группу в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В свою очередь информагентство Bloomberg опубликовало сообщение со ссылкой на источник, согласно которому данной комиссии предстоит выяснить, несет ли риски для истребителей F-35 интеграция с С-400, которая может собрать "критически важную" информацию о стелс-технологиях, примененных на американских самолетах пятого поколения.

"По всей видимости, США уже начали давать задний ход и пытаются сохранить лицо в ситуации, которую сами и создали. Теперь комиссия нарисует некий документ, согласно которому С-400 не представляет угрозы для функционирования F-35 в составе Вооруженных сил Турции. Думаю, на этом все и утихнет", - сказал Мураховский.

Опасения США, что С-400 получит в Турции информацию о характеристиках F-35, являются надуманными, поскольку эти самолеты уже неоднократно попадали в поле зрения российской техники, отметил эксперт.

"Этот аргумент - просто пальцем в небо. F-35 уже применялись США и Израилем в небе над Сирией, где у нас работает С-400, а также наша авиация со своими радарами, естественно, данные об американских самолетах и так накапливаются. Чтобы эта информация не собиралась, нужно, чтобы F-35 вообще не взлетал с аэродрома", - подчеркнул собеседник агентства.

В среду Эрдоган в очередной раз предложил Трампу создать совместную рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.