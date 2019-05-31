Минобороны увеличит возможности по передаче данных через спутники

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пропускная способность военной спутниковой группировки России вырастет в 2,5 раза к 2025 году, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Развитие системы спутниковой связи к 2025 году позволит увеличить пропускную способность спутниковых каналов связи в два с половиной раза и существенно повысить их помехозащищённость", - сказал он на заседании коллегии Минобороны.

Шойгу отметил, что до конца 2022 года 334 объекта получат комплексы, разработанные "на основе передовых отечественных цифровых систем передачи информации и аппаратно-программных платформ", которые также применяются и другими министерствами и ведомствами.