Казахстан в ходе спецоперации вернул из Сирии 171 ребенка

АЛМА-АТА, 31 мая – РИА Новости. Казахстан в рамках очередного этапа специальной гуманитарной операции "Жусан" (разновидность полыни, символизирующая у казахов родину) вернул из зон боевых действий в Сирии 171 ребенка, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"По моему поручению с 28 по 31 мая успешно проведен заключительный третий этап специальной гуманитарной операции "Жусан". Из Сирии возвращена очередная группа наших соотечественников. Благодаря слаженной работе государственных структур Казахстана и тесному взаимодействию с зарубежными партнерами из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок", - говорится в заявлении президента, опубликованном его пресс-службой.

По возвращении в Казахстан дети размещены в специальном адаптационном центре, где проходят реабилитацию и получают всю необходимую помощь.

Токаев напомнил, что гуманитарная операция "Жусан" – это масштабная акция, которая была инициирована первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и осуществлялась с прошлого года. В результате комплекса мероприятий из зон боевых действий на родину возвращены 357 детей.

"Обеспечение безопасности детей стало главной целью операции "Жусан". Итоги гуманитарной операции "Жусан" показали способность нашего государства эффективно решать самые сложные задачи", - подчеркнул президент.

Он также поблагодарил всех участников операции – сотрудников специальных служб, дипломатов, военных, "которые с честью выполнили возложенную на них ответственную миссию".

"Вернувшиеся домой соотечественники получили возможность начать новую жизнь, а дети обрели мирное небо над головой. Мы будем и впредь защищать права и безопасность наших граждан", - заключил Токаев.

В свою очередь советник президента Казахстана Ерлан Карин в своем Telegram-канале написал, что в ходе прошедшей операции из Сирии также были эвакуированы 67 женщин. По его данным, из 171 ребенка девять являются сиротами.