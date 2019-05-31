Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T17:30Z
https://ria.ru/20190531/1555158637.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Казахстан в ходе спецоперации вернул из Сирии 171 ребенка

Вчера, 17:30
594
АЛМА-АТА, 31 мая – РИА Новости. Казахстан в рамках очередного этапа специальной гуманитарной операции "Жусан" (разновидность полыни, символизирующая у казахов родину) вернул из зон боевых действий в Сирии 171 ребенка, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"По моему поручению с 28 по 31 мая успешно проведен заключительный третий этап специальной гуманитарной операции "Жусан". Из Сирии возвращена очередная группа наших соотечественников. Благодаря слаженной работе государственных структур Казахстана и тесному взаимодействию с зарубежными партнерами из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок", - говорится в заявлении президента, опубликованном его пресс-службой.
По возвращении в Казахстан дети размещены в специальном адаптационном центре, где проходят реабилитацию и получают всю необходимую помощь.
Токаев напомнил, что гуманитарная операция "Жусан" – это масштабная акция, которая была инициирована первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и осуществлялась с прошлого года. В результате комплекса мероприятий из зон боевых действий на родину возвращены 357 детей.
Женщина с ребенком бегут из лагеря беженцев в деревне Багуз, спасаясь от террористов в провинции Дейр-эз-Зор
Вчера, 12:06
В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
"Обеспечение безопасности детей стало главной целью операции "Жусан". Итоги гуманитарной операции "Жусан" показали способность нашего государства эффективно решать самые сложные задачи", - подчеркнул президент.
Он также поблагодарил всех участников операции – сотрудников специальных служб, дипломатов, военных, "которые с честью выполнили возложенную на них ответственную миссию".
"Вернувшиеся домой соотечественники получили возможность начать новую жизнь, а дети обрели мирное небо над головой. Мы будем и впредь защищать права и безопасность наших граждан", - заключил Токаев.
В свою очередь советник президента Казахстана Ерлан Карин в своем Telegram-канале написал, что в ходе прошедшей операции из Сирии также были эвакуированы 67 женщин. По его данным, из 171 ребенка девять являются сиротами.
По информации Карина, в результате предпринятых властями Казахстана мер, преобладающее количество идентифицированных казахстанских граждан - женщин и детей – эвакуированы из зон боевых действий. "По некоторым лицам ещё ведётся работа по определению местонахождения и идентификации, и по итогам данной работы в отношении них тоже будут предприняты отдельные меры по возвращению", - отметил он.
1200011
Обсудить 1
СирияКазахстанВ мире
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:20Лидер талибов призвал к окончанию "американской оккупации" Афганистана
13:19С завода в Дзержинске, где прогремели взрывы, успели эвакуировать людей
13:17СК попросил отправить в СИЗО двух московских следователей по делу о взятке
13:14Площадь пожара на заводе в Дзержинске составляет около ста "квадратов"
13:13При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
13:13СК назвал причину задержания экс-губернатора Ивановской области Конькова
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
Лента новостейМолния