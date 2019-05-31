Шойгу вручил штандарт новому главкому ВМФ

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ Серей Шойгу вручил удостоверения и личные штандарты новому главкому Военно-морского флота Николаю Евменову, а также недавно назначенным командующим Северным и Черноморским флотами Александру Моисееву и Игорю Осипову.

"Личный штандарт символизирует верность воинскому долгу и персональную ответственность за руководство вверенными силами", - сказал Шойгу, вручая штандарты на коллегии Минобороны РФ.